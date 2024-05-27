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Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву

Юрій Берендій
27 травня 2024, 13:23
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Генсек НАТО наголосив, що НАТО має залишатись поза конфліктом з Росією, водночас країни-члени Альянсу мають дозволити Україні завдавати ударів по РФ.
Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву
Столтенберг поставив крапку у питання військ НАТО в Україні / Колаж Главред, фото: facebook.com/NATO, скріншот із відео

НАТО намагається уникнути прямого конфлікту із Росією тому не може відправляти свої військові формування до України та збивати ракети над її регіонами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, коментуючи заяви щодо готовності Польщі та Балтійських країн відправити свої Збройні сили до України.

Він також зауважив, що немає планів щодо навчання українських військових інструкторами з НАТО.

"Якщо у нас сили НАТО будуть безпосередньо залучені до конфлікту, якщо вони атакуватимуть російські об'єкти, в небі чи на землі в Україні, то ми будемо в ситуації, в якій буде дуже складно утримати НАТО поза конфліктом. У нас не повинно бути військ НАТО на землі чи техніки у небі України", — заявив Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

відео дня

Крім того, в нещодавньому інтерв'ю британському журналу The Economist він підкреслив, що відправка військових НАТО до України не входить до планів Альянсу.

"У нас немає жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета (…) була подвійною: підтримати Україну, що ми і робимо, але також і гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також закликав країни-члени Альянсу, які передавали Україні власне озброєння переглянути рішення про заборону її використання для ударів по військових цілях на території РФ.

"Настав час подумати про те, чи варто зняти деякі обмеження", - сказав він.

Столтенберг відзначив, що ця ситуація набуває особливого значення зараз, коли в районі Харкова тривають активні бойові дії. Позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії суттєво ускладнює її можливості самооборонятись.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправка військ НАТО до України - удари по Росії західним озброєнням

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща та країни Балтії можуть вислати свої війська до України, якщо російські окупаційні сили серйозно прорвуть фронт.

За словами депутата Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера, країни ЄС і НАТО можуть захищати повітряний простір на заході України. Він вважає, що протиповітряні оборонні системи країн ЄС і НАТО з Балтії або Скандинавії можуть контролювати до 100 кілометрів глибоко в територію України, що дозволить українській армії розгорнути свої сили ближче до фронту на сході.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання західної зброї на території Росії.

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