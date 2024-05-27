РФ націлилася на велике місто: хоче "перерізати" ключову трасу на сході

Ворог щодня намагається штурмувати східні околиці Красногорівки, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж Главреда. Фото: фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Незважаючи на інформацію, що надходить про те, що російські окупанти нібито захопили Красногорівку Донецької області, цей населений пункт залишається під контролем Збройних сил України, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Наші воїни продовжують обороняти місто. Ворог щодня намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але населений пункт перебуває під контролем ЗСУ", - повідомив він у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Український офіцер підкреслив, що бойові дії тривали в районах Красногорівки і Костянтинівки. Усі атаки було відбито, ситуація під контролем наших військ.

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"У районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. Ворог не перестає наступати на позиції наших захисників і постійно масовано веде обстріли позицій", - сказав речник.

Волошин додав, що РФ кинула багато сил на захоплення села Очеретине та окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка, проводять штурмові дії з метою захоплення Покровська і траси на Костянтинівку.

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Як повідомлялося раніше, комбат ЗСУ назвав ймовірні терміни і напрямки перелому ситуації на полі бою. Ведеться системна робота з вибивання противника з позицій, розповів Юрій Федоренко.

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