УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну "заливатиме": у яких регіонах влуплять грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2024, 19:33
620
Синоптики попереджають про те, що в Україні буде дуже спекотна погода попри те, що в цей день прогнозуються дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 травня буде дощовою та грозовою, але спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найвища температура повітря буде у східних областях. Там очікується 30-градусна спека.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 28 мая
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: ventusky

Погода 28 травня

В Україні 28 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На Приазов'ї будуть потужні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 28 травня в Україну прийде тепло, але місцями буде прохолодно. Найтепліше буде в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+21 градуса.

погода 28 мая
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Погода 28 травня у Києві

У Києві 28 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 мая
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Іран озброює РФ новітніми авіабомбами: у Bild назвали ймовірні цілі ударів

Іран озброює РФ новітніми авіабомбами: у Bild назвали ймовірні цілі ударів

21:23 Світ
Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

20:30 Україна
Жертв могло бути більше: за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбу

Жертв могло бути більше: за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбу

20:07 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Немає Олега Винника : розкрилася правда про артиста-втікача 23829

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість 6069

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

Чого домоглася Росія терактом у Харкові 3334

Чого домоглася Росія терактом у Харкові

Ребус для тих, у кого блискучий зір: треба за 13 секунд знайти дорогу каблучку 3192

Ребус для тих, у кого блискучий зір: треба за 13 секунд знайти дорогу каблучку

Останні новини

21:23

Іран озброює РФ новітніми авіабомбами: у Bild назвали ймовірні цілі ударів

21:16

У Кремлі почалося виття після заклику генсека НАТО дозволити ЗСУ бити по Росії

20:30

Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

20:13

Анна Кошмал розкрила головний секрет свого таємничого шлюбу

20:07

Жертв могло бути більше: за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбуФото

Путіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - ЧерникПутіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - Черник
19:33

Україну "заливатиме": у яких регіонах влуплять грозові дощі

19:24

Діма Коляденко посварився з Іриною Білик: "Усе, крапка. Відносини закінчилися"

19:21

РФ націлилася на велике місто: хоче "перерізати" ключову трасу на сході

19:21

Як правильно мити посуд у посудомийці: експерт розкрив серйозні помилкиВідео

Реклама
19:20

Ситуація невтішна: названо термін, скільки ще триватимуть відключення світла

19:10

Втрати РФ у травні встановили неймовірний рекордПогляд

18:40

В Україну прибудуть французькі інструктори - Сирський

18:23

Що робити з полуницею, якщо її багато: результат здивує всіх

18:20

Наступ на Харківщині був прощупування оборони, РФ не відмовилась від планів - Жорін

18:15

У Китаї відповіли на пропозицію про участь у Саміті миру і висунули умову

18:13

У НАТО закликали союзників дозволити ЗСУ бити по РФ своєю зброєю: ухвалено декларацію

18:06

Солодка та без хімії: як правильно вибрати полуницю - секрет знають не всіВідео

17:40

"Прогин зараховано": артист-путініст розповів, навіщо диктатор ганьбиться грою в хокей

17:27

Уся лікарня Бєлгорода в "трьохсотих": ЗМІ показали реальну ціну м'ясних штурмів РФВідео

17:15

"Він багато говорить": Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори

Реклама
17:15

Чи можна живити ноутбук від повербанка: як отримати енергію і не угробити гаджет

17:00

Багато постраждалих, зруйнована будівля: РФ вдарила КАБами по центру Харкова

16:48

Ростову приготуватись: ЗСУ потужно вдарили по аеродрому з окупантами - Андрющенко

16:38

Дружина Сасанчина поскаржилася на кризу в шлюбі зі співаком: "Дика ненависть"

16:33

5 суворих заборон: що категорично не можна робити 28 травня

16:23

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:11

Кримський міст треба "упідводнити": Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

16:02

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

15:56

Новий церковний календар на червень 2024: дати всіх свят

15:42

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:28

Помітити помилку за 5 секунд зможуть одиниці: складна загадка для кмітливих

15:24

"Нам всім дуже боляче": Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

15:23

У США розстріляли попуярного молодого актора

15:17

Загроза наступу РФ на півночі: ворог закидає ДРГ і обстрілює дві області

15:12

Фінансовий гороскоп на червень: Дівам - віддавати борги, Ракам - витрати

15:04

Військовий експерт пояснив, чи побоїться Захід масово постачати Києву ATACMS і Taurus

14:58

Коли Україна отримає перші снаряди в межах ініціативи Чехії: глава МЗС назвав місяць

14:20

"Важко без сім'ї": Тодоренко кинула дітей і страждає з цього приводу

14:13

Існує дієве застосування: чому хитрі дачники ніколи не викидають кавову гущу

14:11

Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони

Реклама
13:50

Зеленський прибув до Іспанії і розкрив деталі майбутніх переговорів: що відомо

13:47

У розлученої Камалії психологічні проблеми - що відбувається зі співачкою

13:23

Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву

13:19

НАТО потрібно два тижні, щоб допомогти Польщі або Румунії під час атаки РФ - Годжес

13:13

РФ має сили для наступу на новому напрямку: комбат розкрив можливості ворога

12:33

У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами

12:24

Я намагаюся вижити: голлівудська акторка, яка сильно схудла, розповіла про проблеми зі здоров'ям

12:15

НАТО може закрити небо над Заходом України: ЗМІ розкрили деталі

12:08

"Метастази пішли": дружина Ігоря Ніколаєва розповіла про горе в їхній родині

12:01

Українцям можуть частіше вимикати світло: чому нові тарифи ускладнять ситуацію

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти