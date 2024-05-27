Україну "заливатиме": у яких регіонах влуплять грозові дощі

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде дуже спекотна погода попри те, що в цей день прогнозуються дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 травня буде дощовою та грозовою, але спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найвища температура повітря буде у східних областях. Там очікується 30-градусна спека.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: ventusky

Погода 28 травня

В Україні 28 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На Приазов'ї будуть потужні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 28 травня в Україну прийде тепло, але місцями буде прохолодно. Найтепліше буде в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Погода 28 травня у Києві

У Києві 28 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

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