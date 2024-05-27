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Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

Олексій Тесля
27 травня 2024, 20:30
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Сили оборони відпрацьовують маршрути ймовірних ударів, вважає Валерій Рябих.
Нептун
Україна може бити ракетами по території РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/Peggy_Marco

Удари українських БПЛА по РЛС на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли країни-агресора далекобійними ракетами, заявив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами", - наголосив він в ефірі Еспресо.

За словами експерта, якщо українські безпілотники долітають уже на таку велику відстань, то це також вказує і на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути ймовірних ударів.

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"Також, цілком ймовірно, наші безпілотники, долітаючи на таку велику відстань, сканують територію РФ на наявність систем ППО", - не виключає співрозмовник.

Він вважає, що удари по території РФ нарощуватимуться, при цьому нещодавня атака на систему РЛС в Орську могла бути тестовим варіантом обстрілу. На це, зокрема, вказує невелике бойове навантаження безпілотників.

"Утім, такі точкові удари можуть завдати великої шкоди Росії. Слід також зазначити, що при появі в Україні далекобійних ракет польотні завдання будуть відпрацьовані. Такі ракети ми можемо отримати від наших партнерів, або в рамках реалізації власної ракетної програми. Тому, цілком ймовірно, удари по території РФ нарощуватимуться не тільки за допомогою БПЛА, а й ракет", - додав Рябих.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удари по цілях на території РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю. Раніше удар по ще одній радіолокаційній станції окупантів підтвердили джерела ЗМІ в ГУР.

Нагадаємо, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нічну атаку дронів, унаслідок якої в місті Лівни сталися падіння двох безпілотних літальних апаратів на територію нафтобази.

Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони України 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і здійснив атаку на радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю.

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