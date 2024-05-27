Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

Сили оборони відпрацьовують маршрути ймовірних ударів, вважає Валерій Рябих.

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Україна може бити ракетами по території РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/Peggy_Marco

Удари українських БПЛА по РЛС на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли країни-агресора далекобійними ракетами, заявив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами", - наголосив він в ефірі Еспресо.

За словами експерта, якщо українські безпілотники долітають уже на таку велику відстань, то це також вказує і на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути ймовірних ударів.

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"Також, цілком ймовірно, наші безпілотники, долітаючи на таку велику відстань, сканують територію РФ на наявність систем ППО", - не виключає співрозмовник.

Він вважає, що удари по території РФ нарощуватимуться, при цьому нещодавня атака на систему РЛС в Орську могла бути тестовим варіантом обстрілу. На це, зокрема, вказує невелике бойове навантаження безпілотників.

"Утім, такі точкові удари можуть завдати великої шкоди Росії. Слід також зазначити, що при появі в Україні далекобійних ракет польотні завдання будуть відпрацьовані. Такі ракети ми можемо отримати від наших партнерів, або в рамках реалізації власної ракетної програми. Тому, цілком ймовірно, удари по території РФ нарощуватимуться не тільки за допомогою БПЛА, а й ракет", - додав Рябих.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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