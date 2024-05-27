У НАТО закликали союзників дозволити ЗСУ бити по РФ своєю зброєю: ухвалено декларацію

Декларація щодо зняття обмежень у використанні Україною західного озброєння отримала підтримку більшості учасників засідання ПА.

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У НАТО розробляють новий підхід до російсько-української війни / Колаж: Главред, фото: nato.int

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. На сайті Альянсу опубліковано текст відповідної декларації.

Зокрема, асамблея закликала уряди країн НАТО "підтримати Україну в її міжнародному праві на самооборону, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії".

Зазначається, що президент ПА НАТО Міхал Щерба наголосив на важливості доправлення в Україну систем ППО та інших життєво важливих озброєнь швидко і без обмежень.

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"Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз. Ми повинні прискоритися й активізуватися. Дайте Україні все, що їй потрібно. Україна зможе захистити себе тільки в тому випадку, якщо вона зможе атакувати російські лінії постачання і російські оперативні бази. Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона повинна", - сказав Щерба на зустрічі.

Також у тексті йдеться про якнайшвидшу передачу Україні необхідних для перемоги зразків озброєння.

Жорстка декларація була схвалена переважною більшістю з понад 200 законодавців із 32 країн Альянсу на пленарному засіданні, на якому був присутній генсек Єнс Столтенберг.

Окремо зауважується, що саміт НАТО влітку "має надіслати чіткий сигнал про те, що союзники підтримуватимуть Україну до перемоги і мають зробити конкретний крок уперед до членства України в НАТО".

Війська НАТО в Україні - що щодо позиції Альянсу?

Наразі у США та Європі обговорюють зняття обмежень для ЗСУ бити західною зброєю по території Росії, раніше це рішення вважали неприйнятним через нібито можливу ескалацію "конфлікту" і загрозу Третьої світової.

Деякі країни-партнери України вже цей дозвіл дали, наприклад Велика Британія (постачає крилаті ракети) і Швеція (постачає артилерію), а інші, зокрема Італія, поки що роблять обережні заяви, але такої можливості не виключають.

Сьогодні, 27 травня, генсек НАТО Єнс Столтенберг уже з великої трибуни закликав членів Альянсу остаточно вирішити питання, не боячись переступити намальовані Росією "червоні лінії".

"Якщо у нас сили НАТО будуть безпосередньо залучені в конфлікт, якщо вони будуть атакувати російські об'єкти, в небі або на землі в Україні, то ми будемо в ситуації, в якій буде дуже складно утримати НАТО поза конфліктом. У нас не повинно бути військ НАТО на землі або техніки в небі України", - заявив Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

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