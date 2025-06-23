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Трамп різко змінив позицію щодо Ірану та заінтригував заявою - що відомо

Юрій Берендій
23 червня 2025, 09:07
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Президент США Дональд Трамп всупереч попереднім заявам виступив з новою позицією щодо можливої зміни режиму в Ірані.
Трамп різко змінив позицію щодо Ірану та заінтригував заявою - що відомо
Трамп різко змінив позицію щодо Ірану та натякнув на "зміну режиму" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikimedia.org

Про що сказав Трамп:

  • Президент США не виключив зміни режиму в Ірані
  • Позиція президента США різко контрастує з його попередніми заявами

Президент США Дональд Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані. Про це йдеться в його публікації в соцмережі Truth Social, передає Європейська правда.

Зазначається, вперше від початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном десять днів тому Трамп підняв питання зміни режиму в Тегерані. Його заява з’явилася після того, як США долучилися до бойових дій, завдавши авіаударів по іранських ядерних об’єктах.

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"Політкоректно не прийнято використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не здатен зробити Іран знову великим, то чому б і не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!", – написав Дональд Трамп.

Крім того, ця позиція помітно відрізняється від офіційної лінії його адміністрації, яка раніше неодноразово наголошувала, що Вашингтон прагне лише не допустити, аби Іран здобув ядерну зброю, і не ставить за мету зміну влади в країні.

Війна Ізраїлю проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після авіаударів по ключових об’єктах іранської ядерної інфраструктури, Сполучені Штати не планують подальших військових дій проти Ірану. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

У Міністерстві закордонних справ України висловили підтримку діям США, наголосивши на необхідності зупинити іранську ядерну програму, яка становить серйозну загрозу для безпеки.

Водночас рішення президента Дональда Трампа про завдання ударів по Ірану викликало хвилю критики з боку американських політиків. Зокрема, конгресвумен від Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортес заявила, що президент діяв без погодження з Конгресом, і наголосила: подібні дії можуть бути підставою для початку процедури імпічменту.

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Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.
19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.

Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

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