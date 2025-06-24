"Що ви робите?!": Трамп накинувся з матами на Ізраїль в прямому ефірі, відео

Трамп висловив невдоволення діями обох сторін, особливо Ізраїлю, який, за його словами, скинув велику кількість бомб одразу після укладення угоди.

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Трамп облаяв Іран та Ізраїль / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Про що мова:

Ізраїль та Іран здійснили атаки після припинення бойових дій

Трамп розкритикував Ізраїль за авіаудари після перемир’я

І Ізраїль, і Іран порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, встановленого у вівторок 24 червня. Як передає Reuters, з такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, розмовляючи з журналістами у Білому домі перед від'їздом на саміт НАТО в Гаазі.

"Згоден, вони порушили, але Ізраїль також порушив. Як тільки ми уклали угоду, вони вийшли і скинули таку кількість бомб, яку я раніше не бачив. Я незадоволений Ізраїлем. Знаєте, коли я говорю, добре, тепер у вас є 12 годин, ви не йдете в першу годину і не скидаєте все, що у вас є на них. Я незадоволений цим. Я також незадоволений Іраном. Але я справді невдоволений тим, що Ізраїль сьогодні вранці зробив. Тому що одна ракета, яка не приземлилася, яку, можливо, помилково випустили, не приземлилася", - заявив Трамп. відео дня

Трамп облаяв Іран та Ізраїль / фото: тг-канал Главред

Президент США висловив розчарування щодо продовження атак і заявив, що йому "доведеться заспокоїти" Ізраїль у світлі порушень перемир'я.

Очільник Штатів заявив, що Ізраїль та Іран "так давно воюють, що вже не знають, що, (цензура - ред), вони роблять".

У соцмережі Truth Social Трамп звинуватив обидві сторони у порушенні та закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран.

"Якщо зробите – це буде грубе порушення. Негайно повертайте своїх пілотів додому!" – заявив американський лідер.

У наступному дописі Трамп написав, що "Ізраїль не атакуватиме Іран".

"Усі літаки розвернуться й повернуться додому, дружньо "помахавши крилом" Ірану. Ніхто не постраждає, перемир’я діє! Дякую за увагу до цієї справи!" – написав він.

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Главред писав про те, що у ніч на 22 червня американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

Згодом у США зробили гучну заяву про ядерну програму Ірану. Водночас у Білому домі ухилилися від відповіді на запитання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану.

Водночас глава США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому висловив сподівання, що воно стане постійним. Однак, судячи з останніх новин, домовленість про тишу поки що не діє.

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