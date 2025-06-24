'Росії відрубали щупальце': у Путіна проблеми через війну між Ізраїлем та Іраном

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном послаблює вплив Москви на Близькому Сході.

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Експерт відповів, як війна Ізраїлю проти Ірану впливає на Росію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном шкодить Росії

Москва більше не може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході

Напружені події між Ізраїлем та Іраном створюють проблеми російському диктатору Володимиру Путіну. Москву зараз практично "викидають" із Близького Сходу. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній у коментарі Главреду.

Аналітик підкреслив, що Росія близько 70 років була присутня на Близькому Сході і "каламутила воду", щоб у регіоні зберігалася нестабільність.

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"Зараз, коли РФ викидають із регіону, вона втрачає можливість розігрувати страшилки навколо Ірану, що скорочує можливості політичного маневру Москви. Звідси і всі ці спроби просувати свої посередницькі послуги, і інша туфта, яку Росія намагається проштовхнути", - розповів експерт.

Загородній додав, що Росії відрубали одне з щупалець, тож тепер вона не здатна ним ані дотягнутися, ані скористатися.

"Це щупальце ще бовтається, воно є, але воно вже непідвладне Росії", - пояснив експерт.

Іран VS Ізраїль / Інфографіка: Главред

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Як писав Главред, після удару США по іранських ядерних об'єктах, Тегеран 23 червня завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. За даними ЗМІ, загалом Іран запустив щонайменше 10 ракет у напрямку Катару.

У ніч на 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном було досягнуто домовленості про "повне і всеосяжне припинення вогню". Воно мало б початися приблизно через шість годин після того, як Ізраїль та Іран завершать свої місії.

Здом виявилося, що, і Ізраїль, і Іран порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, встановленого у вівторок 24 червня. Трамп висловив невдоволення діями обох сторін, особливо Ізраїлю, який, за його словами, скинув велику кількість бомб одразу після укладення угоди.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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