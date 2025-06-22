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Чи завдасть Трамп нового удару по Ірану: у США чітко відповіли

Маріна Фурман
22 червня 2025, 21:15
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Американська сторона все ще не з’ясувала, чи перемістив Іран ядерні матеріали перед ударами США.
Трамп, ракета
Трамп погрожував Ірану новими ударами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Америка не готує нових військових операцій проти Ірану
  • США досі не знають, чи Іран перемістив ядерні матеріали перед ударами Америки

Після ударів по ключових об'єктах іранської ядерної програми, Вашингтон наразі не планує нових військових операцій проти Тегерану. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу CBS News.

Раніше американський лідер Дональд Трамп погрожував Ірану новими ударами, якщо Тегеран не стане на шлях миру та не погодиться на нову ядерну угоду. Президент США наголошував, що Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими.

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При цьому, за словами Рубіо, наразі Америка не планує жодних військових операцій проти Ірану.

Очільник Держдепу США додав, що ще протягом кількох днів ніхто, включно з американською армією, не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударів.

Чи завдасть Трамп нового удару по Ірану: у США чітко відповіли
Фордо / Інфографіка: Главред

Удар США по Ірану - новини за темою

Як писав Главред, 22 червня Дональд Трамп заявив, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.

Пізніше зʼясувалося, що США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо та 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані.

До речі, після ударів США по території Ірану низка політиків різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа. Вони наголосили, що такі дії абсолютно й однозначно є підставою для імпічменту.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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