"Неприємні дзвіночки": як Трамп діятиме щодо РФ після Ірану

Американці й далі будуть тиснути на Росію.

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Тарас Загородній спрогнозував дії Трампа щодо РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній спрогнозував дії президента США Дональда Трампа щодо Росії.

За його словами, глава Білого дому вже діє жорстко.

"США зараз обрубують щупальця Росії, а заодно і Китаю. Адже Іран і Білорусь - це щупальця Росії. Келлог (радник Трампа Кіт Келлог, - ред.), який днями приїжджав до Білорусі, думаю, пояснив "політику партій" і розповів, що буває з тими, хто відхиляється від цієї політики. При цьому одночасно йде вплив на Китай з боку США", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

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Експерт прогнозує, що американці й надалі тиснутимуть на Росію.

"Коли США вдарили по Ірану своїми бункерними бомбами, це справило дуже неприємне і сильне враження на Росію. Залетіли F-35, але російська ППО, яка стоїть в Ірані, їх навіть не помітила. Відбомбився В-2 - і нічого, теж навіть не помітили. Усе це вкрай неприємні дзвіночки для Росії - дзвіночки про те, що це може статися і з нею", - сказав Загородній.

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар не виключає, що Росія може "кинути" свого союзника, тобто Іран, якщо президент США Дональд Трамп пообіцяє їй "принести на блюдечку" Україну. На думку Гончара, такий сценарій має високий ступінь імовірності.

Сам Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін пропонував йому допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак пропозицію було відкинуто.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов не виключає, що "угода з Росією", про яку так багато говорив Трамп, могла зводитися до розміну Ірану на Україну.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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