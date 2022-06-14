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Військовий експерт розповів, яка кількість РСЗВ допоможе ЗСУ в боях з росіянами

14 червня 2022, 18:05

Як каже військовий експерт Олександр Мусієнко, відповідна ситуація зможе кардинально змінитися 15 червня - після зустрічі у форматі "Раммштайн-3".

Колаж HIMARS
Військовий експерт розповів, яка кількість РСЗВ допоможе ЗСУ в боях з росіянами / Колаж фото УНІАН і Lockheed Martin

Якщо Україна отримає хоча б першу партію (24 штуки) реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), то українська армія в зоні бойових дій з росіянами на Сході країни зможе впливати на ситуацію на свою користь. Таку думку в коментарі "24 каналу" розповів військовий експерт і голова "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко.

Проте фахівець каже, що українцям все одно потрібно адекватно і об'єктивно оцінювати процеси постачання зброєю.

"Цей процес йде в будь-якому випадку. Я думаю, що ця пауза, яку ми зараз бачимо щодо постачання зброї, цей вакуум, який на деякий час утворився, – він неодмінно зрушиться з місця", – зазначив Мусієнко.

Як каже експерт, відповідна ситуація зможе кардинально змінитися 15 червня ‒ після чергової зустрічі керівників військових відомств країн Заходу в рамках формату "Рамштайн".

"Обов'язково, я думаю, ми почуємо про новий пакет і не тільки від США", – підсумував Мусієнко.

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Нагадаємо, раніше американська влада заявляла, що готові передати Україні весь масив озброєння, якого зараз потребує ЗСУ. Позицію Вашингтона озвучив міністр оборони США (Керівник Пентагону) Ллойд Остін під час пресконференції.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху", - сказав Остін і таким чином дав позитивну відповідь на питання журналістів про передачу українській армії 300 нових реактивних систем залпового вогню і тисячі гаубиць.

До того в Пентагоні заявляли, що РСЗВ HIMARS, оснащені ракетами з дальністю пуску до 80 кілометрів, українські військові зможуть освоїти протягом місяця.

За словами заступника Міністра оборони з політичних питань Коліна Каля, в американській армії військові місяцями вчаться, щоб використовувати такі ракетні системи, проте українські війська чекає інтенсивна тримісячна підготовка, яку забезпечить спеціальна місія.

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Автор: Єгор Бунін
РСЗВ новини України війна Росії та України
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