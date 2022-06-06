У РФ "пригорає" через постачання західних РСЗВ: погрожують ударами по Раді та Міноборони

У РФ загрожують ударами у відповідь на поставку HIMARS Україні / shephardmedia.com

Глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що в разі поставки Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури.

Крім того, за його словами, також можуть бути обстріляні державні установи України, повідомляє Telegram-канал РБК.

"В межах України в першу чергу", – сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.

"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт в Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, Міністерство оборони України", - додав Картаполов.

читайте такожУ два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ Україні

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

Читайте ще: