ЗСУ потрібні десятки РСЗВ для звільнення України: в ОП жорстко звернулися до Заходу

Олексій Арестович оцінив поставки РСЗВ Україні / shephardmedia.com

США і Великобританія обіцяють Україні недостатню кількість реактивних систем залпового вогню, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Guardian, чим більше РСЗВ передадуть Україні західні країни, тим швидше можна буде зупинити просування російських окупантів.

"Якщо ми отримаємо 60 таких систем, то російські війська будуть зупинені і не зможуть просуватися. Якщо 40, то вони сповільняться, зазнавши великих втрат. Якщо 20, то вони продовжать наступ з більшими втратами, ніж зараз", - сказав радник глави ОП.

За його словами, чим менше РСЗВ отримають ЗСУ, тим більше втрат серед особового складу понесуть українські захисники.

"Чим менше ми отримаємо, тим гірше буде наше становище. Наші війська будуть продовжувати гинути, а ми будемо продовжувати втрачати позиції", - додав Арестович.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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