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У Держдепі США зробили важливу заяву про продовження режиму припинення вогню – ЗМІ

Олексій Тесля
20 квітня 2025, 22:57
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Державний департамент заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню.
У Держдепі США зробили важливу заяву про продовження режиму припинення вогню – ЗМІ
У США прокоментували режим припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Головне:

  • Держдеп вітатиме продовження припинення вогню
  • У Путіна не відповіли на запитання про продовження перемир'я

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню.

"Ми хотіли б, щоб це ["великоднє перемир'я" - ред.] продовжилося після неділі, 20 квітня. Давно пора зупинити смерть і руйнування та закінчити цю війну", - прокоментував речник Держдепартаменту Суспільному.

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Про реакцію Вашингтона на ситуацію з можливістю припинення вогню йдеться і в повідомленні агентства Reuters.

"У Вашингтоні Державний департамент заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Нагадується, що диктатор Володимир Путін, який відправив тисячі російських військ в Україну в лютому 2022 року, наказав своїм військам припинити будь-яку військову активність уздовж лінії фронту до опівночі за московським часом у неділю.

"За п'ять годин до закінчення цього терміну інформаційне агентство ТАСС процитувало спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що від Путіна не було наказу про продовження режиму припинення вогню. "Інших команд не було", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна продовжити перемир'я", - додали в Reuters.

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше в РФ звинуватили Україну в порушенні перемир'я. Міноборони РФ стверджує, що армія Путіна "суворо дотримується" оголошеного "перемир'я".

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив па схальне перемир ' я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми РФ тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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