У Держдепі США зробили важливу заяву про продовження режиму припинення вогню – ЗМІ

Державний департамент заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню.

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У США прокоментували режим припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

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Держдеп вітатиме продовження припинення вогню

У Путіна не відповіли на запитання про продовження перемир'я

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню.

"Ми хотіли б, щоб це ["великоднє перемир'я" - ред.] продовжилося після неділі, 20 квітня. Давно пора зупинити смерть і руйнування та закінчити цю війну", - прокоментував речник Держдепартаменту Суспільному.

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Про реакцію Вашингтона на ситуацію з можливістю припинення вогню йдеться і в повідомленні агентства Reuters.

"У Вашингтоні Державний департамент заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Нагадується, що диктатор Володимир Путін, який відправив тисячі російських військ в Україну в лютому 2022 року, наказав своїм військам припинити будь-яку військову активність уздовж лінії фронту до опівночі за московським часом у неділю.

"За п'ять годин до закінчення цього терміну інформаційне агентство ТАСС процитувало спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що від Путіна не було наказу про продовження режиму припинення вогню. "Інших команд не було", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна продовжити перемир'я", - додали в Reuters.

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Раніше в РФ звинуватили Україну в порушенні перемир'я. Міноборони РФ стверджує, що армія Путіна "суворо дотримується" оголошеного "перемир'я".

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив па схальне перемир ' я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми РФ тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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