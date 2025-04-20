Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні перемир'я: що вигадали в Москві

Міноборони РФ стверджує, нібито армія Путіна "суворо дотримується" Великоднього перемирʼя.

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Росіяни цинічно звинувачують Україну у порушенні перемирʼя / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Коротко:

У Міноборони Росії заявили, що Україна порушує "перемир'я" Путіна

Загарбники стверджують, що ЗСУ нібито застосують дрони та атакують позиції армії РФ

Російські окупанти посилюють обстріли позицій українських захисників, попри оголошене перемир'я з боку воєнного злочинця Володимира Путіна. Водночас загарбники цинічно звинувачують Україну у порушенні так званого "перемир'я". Відповідну заяву Міноборони РФ оприлюднило в Telegram.

У повідомленні йдеться, що сили армії РФ із 18:00 19 квітня не покидали зайнятих раніше рубежів, попри те, що ЗСУ атакували позиції російських військ у Донецькій області.

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"Формування ЗСУ у нічний час здійснили спроби атак позицій російських військ у районах населених пунктів Суха Балка та Богатир "Донецької Народної Республіки", які були відбиті", — написали у російському відомстві.

Також у ворожому міністерстві заявили, що Сили оборони України нібито застосували 48 безпілотників, один з яких зафіксували на території тимчасово окупованого Криму.

"Українські підрозділи 444 рази обстріляли зі знарядь і мінометів позиції наших військ, здійснили 900 ударів безпілотними літальними апаратами квадрокоптерного типу та скидів різних боєприпасів, зокрема по прикордонних районах Брянської, Курської і Бєлгородської областей – 12 обстрілів, 33 удари БПЛА і сім скидів боєприпасів. У підсумку є загиблі й поранені серед мирного населення, а також пошкодження цивільних об'єктів", – цинічно написали у Міноборони РФ.

Великоднє перемирʼя - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак насправді, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми тривають, а артилерія не вщухає.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 00:00 до 12:00 години 20 березня відбулося вже 26 російських штурмових дій. Глава держави також наголосив, що українська сторона ретельно документує всі випадки порушення Росією оголошеного режиму повної тиші на Великдень і готова передати ці дані міжнародним партнерам.

Аналітики проєкту DeepState додають, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Що таке Міністерство оборони Росії? Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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