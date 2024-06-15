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Україна буде в НАТО, проте є одне "але": Столтенберг здивував заявою про запрошення

Руслана Заклінська
15 червня 2024, 17:29
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Для надання Україні запрошення на вступ до НАТО потрібен консенсус усіх країн-членів Альянсу, наголосив Єнс Столтенберг.
Україна буде в НАТО, проте є одне 'але': Столтенберг здивував заявою про запрошення
Консенсусу щодо членства України в НАТО немає / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Країни-члени НАТО ще не досягли консенсусу щодо надання Україні запрошення на вступ. Проте в Альянсі дійшли згоди у питаннях військової допомоги. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону.

"Усі ми погоджуємося, що Україна стане членом НАТО, ми підтримуємо рух України до Альянсу. Потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам, створити оборонні інституції. І ми будемо працювати разом, допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібен консенсус. Ми поки що не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але вже досягли консенсусу у наданні військової допомоги. Потрібно працювати у цьому напрямку", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що Україна має право на самозахист і тому може знищувати західною зброєю легітимні військові цілі на території РФ. Ракетні установки, з яких обстрілюють Харків, є легітимними цілями.

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"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", - зазначив генсек НАТО.

За його словами, окупанти платять за нову наступальну операцію, яку розпочали влітку, "дуже високу ціну - тисячі людей, тисячі одиниць техніки".

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. Він наголосив, що графік вступу України до Альянсу ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можливістю втягування у війну через пакт про колективну безпеку.

Крім цього, президент Польщі Анджей Дуда вказав на три ключові теми для обговорення на саміті НАТО: зміцнення обороноздатності Альянсу, підтримка євроатлантичних прагнень України та перегляд підходу НАТО до Росії. Дуда наголосив, що Україні потрібно надіслати офіційне запрошення на вступ до НАТО.

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