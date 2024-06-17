Поки існує ядерна зброя, Альянс залишатиметься ядерним, адже світ, де РФ, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має – це більш небезпечний світ.

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НАТО планує розгорнути більшу кількість ядерної зброї через загрозу з боку РФ і Китаю/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

У Північноатлантичному альянсі обговорюють можливість розгортання більшої кількості ядерної зброї через зростання загрози з боку країни-агресорки Росії та Китаю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю The Telegraph. Він зазначив, що Альянс повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Столтенберг розповів, що між членами Альянсу проводилися живі консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування. Також генсек НАТО закликав до використання прозорості як засобу стримування.

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"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо… Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має – це більш небезпечний світ", – наголосив Столтенберг.

Він звернув увагу на те, що Китай, зокрема, інвестує дуже багато коштів в сучасну зброю, включно зі своїм ядерним арсеналом.

За словами Столтенберга, НАТО у майбутньому може зіткнутися з тим, з чим раніше ніколи не стикалося.

"І це означає, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим він ніколи раніше не стикалося, а це два потенційні супротивники з ядерною зброєю – Китай і Росія. Звичайно, це має наслідки", – зазначив генсек Альянсу.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

У найближчі роки розгортання ядерної зброї стане "дуже тривожним"

У той же час у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI) заявили, що збільшення ядерних боєголовок у світі, яке набере обертів у наступні роки, стане "надзвичайно тривожним".

У Bloomberg із посиланням на SIPRI зазначили, що усі ядерні країни мають у планах збільшення свого потенціалу у цій сфері.

"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", – сказав у заяві директор SIPRI Ден Сміт.

Він зазначив, що світ зараз перебуває в "одному з найнебезпечніших періодів в історії людства".

Чи застосує РФ ядерну зброю – останні новини

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФ. На Росію та російських окупантів, які перебувають в Україні, обрушиться вся міць інших держав, якщо Москва здійснить тактичний ядерний удар.

Також раніше журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про ядерні загрози Росії – це реальність чи лише риторика. Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.

Нагадаємо, експерт сказав, чи застосує Путін ядерну зброю. У Путіна вже неодноразово була можливість використати ядерну зброю, зокрема, у 2022 році, каже президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

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