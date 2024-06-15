'Плани були зруйновані': У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні

Столтенберг згадав про те, як Сполучені Штати Америки пів року не ухвалювали пакет допомоги Україні.

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Росія не досягла успіхів від початку війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країна-агресорка Росія не досягла успіхів від початку війни, яку розпочала в Україні. Зокрема, ЗСУ вже звільнили 50% тієї території, яку окупанти захопила на початку вторгнення.

"Президент Путін думав, що він за тижні від початку війни контролюватиме Україну і захопить Київ вже за декілька днів, але його плани були зруйновані мужністю українців, збройних сил. Влітку Росія розпочала нову наступальну операцію, за проведення якої вони платять дуже високу ціну, тисячі людей, тисячі одиниць техніки", - наголосив генсек в інтерв'ю для ТСН.

Він зауважив, що українцям важко боротися із російською агресією. Зокрема, Столтенберг згадав про те, як Сполучені Штати Америки пів року не ухвалювали пакет допомоги Україні, європейські союзники затримувались із передаванням обіцяного озброєння.

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"Тепер все змінилося. США узгодили надання допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Сьогодні ми ухвалили рішення про створення команди підтримки України, отже, допомога Україні буде більш інтенсивною і сильною", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг висунув неочікувану пропозицію щодо передачі Україні зброї. Генсек НАТО запропонував країнам-членам Альянсу зобовʼязалися постачати Україні озброєння. Наразі ця ініціатива є добровільною.

У НАТО відповіли на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією. Єнс Столтенберг вважає, що Росія найближчим часом не почне війну з Альянсом, оскільки всі ресурси витрачає на війну з Україною. РФ перекидає в Україну резерви, які перебували під кордоном із Фінляндією.

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