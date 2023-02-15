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У Німеччині зробили різкий випад у бік Швейцарії через відмову надати зброю Україні

15 лютого 2023, 21:25
У Німеччині заявляють, що все ще не можуть зрозуміти, чому рішення про реекспорт було відхилено.
Німеччина, зброя
Німеччина / Вікіпедія, УНІАН

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек шокований, що уряд Швейцарії не погодилося передати Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard.

Як пише Spiegel йдеться про торішнє рішення Швейцарії відхилити запит на реекспорт боєприпасів для зенітної установки Gepard.

"У деяких країн все ще є боєприпаси, але не бажають поставляти їх в Україну з історичних причин", - сказав Габек.

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Він зазначив, що зі Швейцарією ведуться переговори з даного питання. Однак він все ще не може зрозуміти, чому рішення про реекспорт було відхилено.

"Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен сказати дуже чітко: Я не можу зрозуміти, чому Швейцарія не надає Україні боєприпаси Gepard", - додав він.

Варто відзначити, що Швейцарія дотримується десятиліть політики нейтралітету. Вона не посилає зброю іншим країнам або організаціям.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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війна в Україні Швейцарія Німеччина війна Росії та України
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