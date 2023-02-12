"Як смієте вимагати": Мельник жорстко розкритикував Німеччину через відмову передавати винищувачі

Україна просить Німеччину про передачу військових винищувачів Tornado і Eurofighter.

Андрій Мельник розкритикував Німеччину через відмову передавати винищувачі / Колаж фото Вікіпедія, посольство України в Німеччині

Україна просить у світових союзників передати винищувачі, які допоможуть захисникам вигнати ворога з наших земель і звільнити всі окуповані території. Однак Німеччина різко відмовилася допомагати в цьому питанні і заявила, що не братиме в цьому участь. Заступник міністра закордонних справ і колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник жорстко розкритикував позицію Берліна.

Йдеться про німецькі винищувачі Tornado і Eurofighter. Мельник розлютився після того, як влада Німеччини почала нити через рішення передати Україні танки Leopard, кажучи, що вони досі "відходять" від цього.

Він назвав абсурдними переговори про передачу винищувачів.

"Військово-повітряні сили відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO і EUROFIGHTER, щоб звільнити наш народ, що знаходиться під окупацією. Але Берлін відповідає, як ви смієте вимагати військові літаки, ми так травмовані після 11 місяців родових сутичок Leopard. Неймовірно", - написав Мельник.

Андрій Мельник розкритикував Німеччину через відмову передавати винищувачі / скріншот

Військова допомога Україні

Нещодавно у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як зазначила представниця Білого дому Олівія Далтон, США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

Разом з тим, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

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