У Німеччини є побоювання щодо танків для України і це не стосується 'ескалації' - Bloomberg

Німецька влада дала дозвіл на передачу танків для України від союзників, але боїться, що їх може виявитись замало.

Німеччина боїться, що танків Leopard 2 може не вистачити Україні / Фото US Army

Німеччина дала дозвіл на передачу бойових танків Leopard 2 для України. Однак тепер її влада побоюється через те, що союзники можуть передати менше танків, ніж потрібно Україні для звільнення своїх територій. Про це повідомляє Bloomberg.

Україні необхідно передати танки для створення мінімум двох батальйонів вже найближчим часом. У Німеччині акцентували увагу на тому, що вони очікують від союзників "швидких" поставок танків для України.

Німецька влада заявила, що самостійно веде переговори з союзниками про передачу танків. Однак ці обговорення поки мало що дали.

Німецький чиновник зазначив, що Україна найближчим часом може отримати танки Leopard від Португалії, однак їх кількість поки невідома. Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди запропонували відправити танки, однак поки не взяли на себе чітких зобов'язань.

Передача танків Україні

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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