Зеленський здивував подробицями про стосунки між Україною та Німеччиною

Український гарант підкреслив, що з початку повномасштабного російського вторгнення відносини між Києвом та Берліном дуже змінилися.

Зеленський розповів про хвилеподібні стосунки між Україною та Німеччиною / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Києвом та Берліном є хвилеподібними. У зв'язку з цим Україні доводиться постійно переконувати Німеччину в посиленні військової допомоги.

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", - розповів Зеленський інтервʼю виданню Der Spiegel.

Український гарант підкреслив, що з початку повномасштабного російського вторгнення відносини між Києвом та Берліном дуже змінилися. Президент нагадав, що Німеччина надала ЗСУ системи ППО "Ірис-Т". Саме вони врятували багато людських життів. При цьому Зеленський зауважив, що йому постійно доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби той якнайшвидше дав більше зброї.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", - розповів глава держави.

Військова допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва заявив, що Україна до кінця поточного місяця отримає від Німеччини боєприпаси і кілька видів військової техніки.

Зокрема, планується надання Україні більшої кількості керованих ракет. Крім керованих ракет, також планують надати п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs. Також у березні планують надати п'ять мостоукладачів типу Biber.

Окрім того, уряд Німеччини схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн. Скільки основних бойових танків Leopard 1 A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

Водночас у Німеччини є побоювання щодо танків для України. Як пише Bloomberg, влада країни побоюється через те, що союзники можуть передати менше танків, ніж потрібно Україні для звільнення своїх територій. У ФРН акцентували увагу на тому, що вони очікують від союзників "швидких" поставок танків для України.

Більше новин про військову допомогу Україні: