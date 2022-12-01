В ЄС вирішили поставити стелю цін на російську нафту в 60 доларів-Bloomberg / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Стеля цін на російську нафту в Європі розглядається на рівні 60 доларів США за барель. Про це із посилання на власні джерела повідомляє новинне агентство Bloomberg.

Як кажуть експерти, приблизно такий рівень ціни допоможе домогтися укладення відповідної угоди між Євросоюзом і країнами "Великої сімки" (G7).

Попередні ж переговори зайшли в глухий кут з двох причин: Польща і країни Балтії вимагають встановити цінову стелю на низькому рівні – щоб чинити більший тиск на доходи Москви. А ось Греція і ряд інших країн ЄС наполягають на більш високій ціні.

"Поки незрозуміло, чи всі країни відкриті для стелі в 60 доларів. Однак більшість з них, ймовірно погодяться на нього, якщо він буде прийнятий разом з іншими вимогами. Обговорення тривають.[...] Для того, щоб це спрацювало, рівень цін повинен бути досить привабливим для Кремля. Адже якщо стеля буде встановлена на занадто низькому рівні, Москва може зупинити видобуток, що призведе до зростання світових цін на нафту", – кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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