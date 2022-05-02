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Ембарго на нафту та газ призведе до краху РФ: Фейгін зробив прогноз про терміни війни проти України

2 травня 2022, 03:40

Власність російських олігархів на Заході конфіскують і віддадуть на сплату постачань зброї Києву і репарацій, вважає Марк Фейгін.

війська Росії
Терміни війни в Україні залежать від того, скільки ще часу Росія зможе чинити опір - Фейгін / Reuters

Війна РФ проти України може затягнутися на місяці. Все залежить від того, на який період часу вистачить опору Москви. У агресора закінчаться ресурси - ракети, авіоніка для літаків, двигуни для танків. Паралельно чиниться економічний тиск у вигляді санкцій. Якщо в країні почнуться внутрішні проблеми, то нічим буде сплачувати зарплати і відбудеться дестабілізація. Європа повинна дотиснути Росію - заборона на російські газ і нафту призведуть до того, що країну швидко наздожене крах. Активи олігархів на Заході будуть конфісковані на репарації та оплату ленд-лізу для Києва. Про це заявив російський юрист, правозахисник Марк Фейгін.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що терміни завершення війни залежать від того, скільки ще Росія може чинити опір. У ворожої держави немає власної програми постачань зброї, а комплектуючі росіянам відмовляється постачати навіть Китай.

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель""В першу чергу від того, наскільки РФ зможе чинити опір. Там ленд-лізу немає, і надія тільки на власне виробництво. Останнє, м'яко кажучи, буксує, тому що, по-перше, немає складових, їх відмовився постачати навіть Китай", - зазначив Фейгін.

За його словами, швидше за все, війна затягнеться на місяці. У Росії закінчуватимуться ресурси.

"Я б розраховував на місяці, але не на роки. У Росії закінчаться ресурси, ракети, авіоніка для літаків, двигуни для танків. До речі, двигуни для ракет вироблялися в Україні, про це мало хто знає", - вважає експерт.

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Крім того, паралельно діє санкційний тиск на Росію. В країні може розпочатися дестабілізація ситуації.

"Якщо почнуться проблеми всередині, і нічим буде сплачувати зарплати – спалахне в країні. Війна - це дуже дорого", - додав він.

Також, на думку Фейгіна, Європі слід діяти рішуче в питаннях фінального санкційного тиску. Якщо заборонять постачання російських газу і нафти, на Росію очікує швидкий колапс.

читайте такожАрмія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович"Їм буде складно, потрібно будувати СПГ-термінали. Багато що доведеться зробити, це правда. Але без цього не можна досягти кінцевого результату, оскільки якщо ембарго на нафту і газ впровадять, то Росію стрімко спіткає крах", - пояснив експерт.

Також він підкреслив, що активи олігархів РФ на Заході будуть конфісковані на користь України в якості допомоги, репарацій і ленд-лізу, а програма постачань зброї передбачає, у тому числі, і його виробництво.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального східного округу Росії Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія має намір захопити Донецьку та Луганську області, південь України і створити коридор до окупованого Криму. Загарбники декларували свої цілі в рамках, мовляв,"другої фази" свого військового наступу.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ можуть перейти в наступ на війська Росії вже в середині червня. До кінця травня-початку червня українські військові розраховують отримати потрібну кількість зброї. В результаті застосування нового озброєння може відбутися зміна балансу на певних ділянках поля бою.

Спікер Банкової Арестович вважає, що незабаром може статися ситуація, в результаті якої війська РФ змушені будуть перейти в оборону на зайнятих в Україні позиціях. Атаки окупантів сповільнюються, і якщо ЗСУ зупинять їх підрозділи в напрямку Херсона і Гуляйполя, Путіну доведеться 9 травня оголосити про перехід російських військ в оборону.

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