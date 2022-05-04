В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту - Bloomberg

В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту / колаж УНІАН І ua.depositphotos.com

Влада Угорщини продовжує максимально заперечувати проти плану офіційного Брюсселя ввести для Євросоюзу ембарго на закупівлю російської нафти. Про це повідомляє західне агентство Bloomberg.

План Європейського союзу з повної заборони на закупівлю російської сирої нафти на даний момент провалюється. Нібито введення ембарго загрожує проблемами для енергетичної безпеки Угорщини. Саме так сформулював Золтан Ковач ‒ спікер угорського уряду і прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Згідно з джерелами Bloomberg, Угорщини та Словаччини, вкрай сильно залежних від російської нафти, в Брюсселі хочуть дати набагато більше часу на виконання антиросійських санкцій. Йдеться як мінімум про період наприкінці 2023 року (роком пізніше, ніж для інших країн-членів ЄС). Однак офіційний Будапешт проти і такого плану.

"Ми не бачимо жодного плану або гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – сказав Ковач.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України. Мало того, Будапешт мав свій територіальний інтерес.

"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Ну, побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами цієї війни", - заявив він.

Пізніше керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що офіційний Брюссель в рамках шостого пакету санкцій всерйоз має намір ввести заборону на покупку російської нафти.

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