Трамп готовий вдарити санкціями по РФ: у Politico дізналися головну умову

На сьогодні проєкт закону дозволяє Конгресу втручатися в рішення глави держави.

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США можуть ввести нові санкції / колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

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Трамп висловив готовність підтримати двопартійний законопроєкт про санкції

Команда Трампа вимагає виняткових повноважень

Президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, однак висунув власну умову.

Згідно із законопроектом, планується запровадити серйозні економічні заходи щодо РФ, включно з 500-відсотковими митами на товари для країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії - такі як нафта, газ, уран та інша сировина, повідомляє Politico.

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Документ передбачає можливість для президента відтермінувати введення мит на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне.

Проте команда Трампа вимагає, щоб у майбутньому саме президент мав виняткові повноваження в питанні введення або скасування цих санкцій, без участі Конгресу.

На сьогодні проєкт закону дозволяє Конгресу втручатися в рішення глави держави шляхом ухвалення спільної резолюції, яка може заблокувати зняття або пом'якшення санкцій.

Як пояснив представник Білого дому, така норма створює ризик надмірного контролю з боку Конгресу й обмежує можливості президента діяти гнучко в міжнародній політиці.

/ Главред

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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