Маломуж розповів, скільки F-16 потрібно Україні, щоб переломити ситуацію на фронті

Десяток літаків практично нічого не вирішить. ЗСУ зможуть лише посилити окремий сектор на фронті.

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Микола Маломуж розповів, як F-16 змінять ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН

Генерал армії України Микола Маломуж заявив, що вирішальним у війні буде рівень технологій у військах. Тому невелика кількість літаків F-16 нічого не вирішить на полі бою.

"Сьогодні мова йде не лише про F-16, а й про комплексні підходи до розв‘язання проблем технологічного характеру в ЗСУ. Залужний правильно визначив, що рівень технологій у військах буде вирішальним для перемоги. Тому якщо буде невелика кількість літаків F-16, наприклад, 12 одиниць, вони практично нічого не вирішать, ми зможемо лише посилити окремий сектор на фронті", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За словами генерала, F-16 лише допоможуть зберігати певний контроль за застосуванням ворогом авіації різних типів: літаків, вертольотів і, можливо, деяких типів ракет.

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"Якщо ми отримаємо 60 літаків, то це вже буде потужний блок, який буде ударним і зможе бути задіяний для завдання ударів по основних цілях ворога і на фронті, і на окупованій території, особливо на території Криму. Хоча, звичайно, щодо застосування по території Росії будуть певні обмеження, але по ній ми будемо застосовувати власні кошти", - розповів Маломуж.

Генерал припустив, що підтримка в широкому масштабі буде вже десь під кінець року.

"Зараз більш реалістичною є поетапна передача таких коштів. Буде передано кілька ланок літаків в першому півріччі 2024 року (не Данією – вона вже заявила, що пізніше це зробить), також будуть надані ATACMS додатково (можливо, 50 одиниць, це дуже активний формат), також можлива передача інших видів ракетного озброєння, наприклад, німецьких Taurus, але це також за два-три місяці, передача радіолокаційних систем, які створять електронний щит проти безпілотників і багатьох типів ракет. Це потужні боєприпаси різних типів і різного виробництва", - сказав Маломуж.

Генерал вважає, що такі передумови створять реальні можливості для Збройних сил України.

"Це дасть можливість об'єднати зусилля Заходу і України і разом протистояти Росії. Тоді шансів наступати і перемагати у Росії точно не буде. Це буде наша ініціатива, її треба завоювати", - сказав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 для України

Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників у першій половині 2024 року. Для цього потрібно завершити навчання пілотів і підготувати інфраструктуру.

Перші літаки F-16 можуть з'явитися в Україні до кінця березня. Але перед цим потрібно завершити підготовку пілотів і технічного персоналу, вважає колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що програма надання літаків F-16 для України є тривалим процесом, який розтягнеться на кілька років. У цій довгостроковій програмі літаки будуть надходити поступово, а не одним масивом.

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