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Чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України: відповідь Столтенберга

Анна Ярославська
22 лютого 2024, 06:58
Кожен союзник буде вирішувати, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику, підкреслив генсек НАТО.
Йенс Столтенберг, F-16
Єнс Столтенберг не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає F-16 / Колаж: Главред, фото: Фото: US Air Force, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі. За його словами, всі союзники Києва хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

"Тому я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку і доставку F-16. Чим швидше - тим краще", - сказав Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами генсека НАТО, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику.

Столтенберг підкреслив: війна в Україні є загарбницькою, і Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Літаки F-16 для України

Перша група українських пілотів, яка складається чотирьох осіб, завершить програму навчання на літаках F-16 вже до літа 2024 року. Всі пілоти з трьох груп завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на даний момент ніхто точно не знає, коли F-16 прибудуть в Україну. Введення винищувачів буде поетапним процесом, почнеться з прибуттям невеликої групи пілотів і поступовим збільшенням їхньої кількості.

Тим часом Україна активно працює над адаптацією своєї інфраструктури для винищувачів F-16. Ігнат підкреслив, що ці заходи дозволять літакам здійснювати злети і посадки на українських аеродромах.

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