Україна отримає F-16 із ракетами на 300-500 км: Наєв анонсував потужне посилення

Далекобійне озброєння, яке Захід уже поставив Україні, змусило агресора Росію відсунути свої об'єкти на 100 км від переднього краю, сказав Сергій Наєв.

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Винищувачі F-16 з далекобійними ракетами дозволять звільнити території - Наєв / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, ua.depositphotos.com

Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16 разом із ракетами, дальність яких становитиме 300-500 кілометрів. Такий крок надасть змогу добитися ще більших успіхів на полі бою і звільнити свої території. Постачання HIMARS і MLRS позаторік призвели до того, що противник був змушений переміщати свої військові об'єкти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомляє пресслужба Командування ОС ЗСУ, він розповів про те, що Україна отримає літаки F-16 разом із далекобійними ракетами.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога", - сказав Наєв. відео дня

Також він додав, що поява на балансі ЗСУ реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS і М270 MLRS влітку 2022 року призвела до серйозного удару по логістиці російських окупантів. Їм довелося пересувати свої польові склади та командні пункти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

"Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвезення боєприпасів і матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних здібностей і переходу до вимушеної оборони (а згодом і до "жесту доброї волі" з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона)", - додав Наєв.

Також Сергій Наєв наголосив, що надходження до Сил оборони ЗРК Patriot посилило протиракетний щит України і дає змогу знищувати ворожі цілі на відстані до 150 кілометрів.

Коли Україна отримає винищувачі F-16

Для постачань винищувачів F-16 поки що не готова інфраструктура, сказав представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що літаки будуть застосовуватися під час бойових дій, тому потрібні і фахівці для обслуговування обладнання.

У Міноборони США назвали терміни завершення навчання українських пілотів на F-16. Очікується, що це займе 5-8 місяців. Фактично навчання може закінчитися до кінця 2024 року.

Україна отримає F-16 цього року, сказала міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен. За її словами, Амстердам і Київ працюють над питанням, проте терміни постачань літаків поки що невідомі.

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