"Усі рішення вже ухвалено": у Міноборони зробили заяву про F-16

Винищувачі F-16 з'являться в Україні тоді, коли держава зможе їх ефективно використовувати та обслуговувати, сказав представник Міноборони Іларіон Павлюк.

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У Міноборони є розуміння щодо термінів отримання F-16 - Павлюк / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Усі рішення щодо надання Україні західних винищувачів F-16 уже ухвалено. Усе рухається за планом. Терміни їхнього отримання відомі, проте Київ не оголошуватиме дату, щоб інформацією не скористався ворог. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що літаки F-16 з'являться в Україні, щойно буде завершено всі підготовчі роботи.

"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення ухвалено, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Як тільки всі ці елементи виконають - F-16 з'являться в Україні", - зазначив Павлюк. відео дня

Також він додав, що Київ формально не називатиме дат, щоб противник не скористався відомостями.

"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується в тому числі й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якомога швидше. Але ми всі розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати та обслуговувати", - наголосив Іларіон Павлюк.

Винищувачі F-16 для України

Україна отримає F-16 цього року, раніше заявила міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен. За її словами, Амстердам і Київ ведуть відповідну роботу. Проте про конкретні терміни поки що зарано говорити.

Україна отримає F-16 із ракетами на 300-500 км, говорив командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв. Це допоможе українським військам досягти ще більших успіхів на полі бою і посприяє звільненню територій.

Міністр оборони Рустем Умеров розповів про результати 19-го "Рамштайну" - зокрема, реалізація питань передання Україні F-16 відбувається в межах графіків. Також посилюється співпраця з партнерами щодо дронів.

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