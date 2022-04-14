У ЦРУ висловилися щодо можливості застосування Росією небезпечної хімзброї

У ЦРУ висловилися про можливість застосування хімзброї / Reuters

Директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України, але в той самий час, поки що підготовки до цього не спостерігається, пише CNN.

"Враховуючи відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони стикаються у військовій сфері, ніхто із нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс.

За його словами, ЦРУ уважно стежить за діями Росії щодо ядерної зброї. Бернс додав, що поки таких приготувань не спостерігається.

Битва за Маріуполь

Із 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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