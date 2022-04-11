Отруєння зарином: як вижити під час хімічної атаки

Хімічна зброя - як спустити / фото РБК-Україна

У понеділок ввечері, 11 Квітня, з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Маріуполі хімічну речовину проти українських захисників і цивільного населення.

Постраждалі в Маріуполі скаржаться на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром. За словами фахівців, це можуть бути симптоми отруєння зарином.

Як захиститися від бойової хімічної зброї типу зарин

Зарин - це бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Перші ознаки ураження зарином:

звуження зіниці

утруднення дихання

виділення з носа

закладеність в грудях

нудота

посилене слиновиділення

Надійним місцем захисту при хімічній атаці є укриття.

Якщо ж ви опинилися в квартирі:

щільно закрийте вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи

заклейте щілини у вікнах папером або скотчем

вимкніть побутові прилади і газ

При евакуації під час хімічної атаки або аварії дотримуйтесь наступних правил:

візьміть з собою аптечку

одягнетеся так, щоб вся шкіра була захищена

швидше за все у вас немає протигазу, тому використовуйте ватно-марлеву пов'язку, змочену водою або розчином соди

залиште приміщення, використовуючи сходи

не торкайтеся жодних предметів та не наступайте в калюжі

не пийте і не їжте

Як надати першу допомогу

Перша допомога при отруєнні зарином полягає в негайній ізоляції людини від джерела ураження.

Їі потрібно також звільнити від одягу і обробити слизові: промити очі звичайною водою або слабким 1% розчином бікарбонату натрію.

Якщо зарин потрапив на шкіру або одяг, використовують слабкий розчин лугу для знешкодження отрути.

При цьому волосся і нігті, заражені зарином, необхідно негайно зістригти, щоб зменшити симптоми.

Якщо отруєння сталося через рот, необхідно в терміновому порядку промити шлунок. Для цього використовують слабкий лужний розчин і дають випити активоване вугілля.

Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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