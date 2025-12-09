Рус
У Чебоксарах - вибухи і "прильоти": що могло стати ціллю атаки дронів

Анна Ярославська
9 грудня 2025, 09:17
Міноборони РФ не згадало про Чувашію у своєму звіті.
Атака на Чебоксари
Міноборони РФ заявило про перехоплення 121 дрона

Коротко:

  • У Чебоксарах прогриміли щонайменше два вибухи
  • Метою атаки могла бути ТЕЦ-2
  • Віце-прем'єр Чувашії підтвердив пошкодження житлових будинків і повідомив про 9 постраждалих

У ніч на 9 грудня країна-агресор Росія знову була під атакою безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Чебоксар. Міноборони РФ про дрони в Чувашії у своєму звіті не згадувало.

У Чебоксарах заявляють про щонайменше два вибухи з інтервалом у 20 хвилин.

Як пише моніторинговий канал Supernova+, імовірною метою атаки могла бути ТЕЦ-2.

"ТЕЦ-2 - найбільша теплова електростанція в Чувашії. Встановлена електрична потужність ~ 460 МВт. Вона забезпечує електроенергією і теплом значну частину міста Чебоксари: житлові райони, соціальні установи, а також промислові підприємства", - ідеться в повідомленні.

У Чебоксарах під удар могла потрапити ТЕЦ
У Чебоксарах під удар могла потрапити ТЕЦ

Віцепрем'єр уряду Чувашії Володимир Степанов заявив, що внаслідок прильоту БпЛА в Чебоксарах пошкоджено житлові будинки.

"Унаслідок прильоту БПЛА в Чебоксарах кількість постраждалих збільшилася до 9 осіб, включно з однією дитиною. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів, їм надається вся необхідна медична допомога", - написав він у Telegram.

Атака дронів на Чебоксари
Атака дронів на Чебоксари

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про 121 нібито збитий та перехоплений безпілотник, більшість з яких - над Бєлгородською областю (49) і тимчасово окупованим Кримом (22). Чувашії у звіті не було.

Місцеві пабліки пишуть про перекриття руху на трьох ділянках.

В аеропорту Чебоксар запроваджували обмеження на приймання та відправлення рейсів.

Також в одному з пабліків заявляють про пошкодження одного з будинків на проспекті Івана Яковлєва №6.

Російський Telegram-канал Astra зазначає, що житловий будинок розташований приблизно за 450 метрів від підприємства АО "ВНИИР Прогресс". Там також розташована Філія ПАТ Россети Волга - Чувашенерго.

"ВНИИР-Прогресс" виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У Чебоксарах - вибухи і 'прильоти': що могло стати ціллю атаки дронів

Атаки дронів у Чебоксарах

Як писав Главред, у ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. Місто накрив дим. Безпілотники атакували завод електроніки "ВНИИР-Прогресс", який виробляє електроніку для російських безпілотників і ракет.

Зазначимо, що "ВНИИР-Прогресс" уже не раз ставав метою атаки дронів. 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство "ВНДІР-Прогрес". Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

09:46Україна
В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

08:53Україна
Європа звинувачує Росію у тероризмі: як відреагує економіка Кремля

Європа звинувачує Росію у тероризмі: як відреагує економіка Кремля

08:45Погляди
