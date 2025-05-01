РФ може відкрити "другий фронт": Сунгуровський оцінив, де і коли Путін почне атаку

РФ може використовувати для агресії війська, які поки що не задіяні в Україні.

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Микола Сунгуровський спрогнозував подальші дії Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Путін не відмовився від ідеї розвалити НАТО

РФ може задіяти Північний флот або армію КНДР

Напад може статися раніше, ніж очікують західні розвідки

Країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

За його словами, російський диктатор Путін не відмовився від ідеї принизити або розвалити НАТО. "Другий фронт" необов'язково відкриється просто зараз, але РФ може використати для цього ті війська, які поки що не задіяні в Україні. Наприклад, Північний флот або армію КНДР.

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"Тому чекати 2029-2030 року, коли, як, прогнозують західні розвідки, Росія відновить спроможності, ніхто не буде - це може статися раніше. Ці терміни залежать не від РФ, а від того, коли європейські економіки будуть здатні задовольнити всі потреби оборони", - вважає Сунгуровський.

При цьому важливо, чи витягне таке навантаження російська економіка. На думку експерта, вона хоч і перебуває у важкому стані, але Кремль все ще може сконцентрувати ресурси.

"Але на що саме буде спрямований цей ривок - на Україну чи вже на зіткнення з НАТО - побачимо. Адже зараз тривають навчання в Білорусі, а західна розвідка вже повідомляє про нарощування угруповань на північних і північно-східних кордонах РФ", - сказав Сунгуровський.

Директор військових програм Центру Разумкова не став озвучувати остаточний сценарій подальшого розвитку подій.

"Але схоже на те, що РФ зважиться на удар або з боку Білорусі, або в напрямку Сувалкського коридору, або ж у південному напрямку з метою відрізати Україну від західного постачання. Я вважаю, що найбільш вірогідним є удар у північному напрямку, адже на півдні у Росії просто не вистачить ресурсів", - зазначив він.

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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