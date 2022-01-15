У Білому домі заявили, що Путін повинен вибрати або санкції, або деескалацію / Reuters

Подальший розвиток подій у ситуації навколо України залежить від керівництва Кремля. Воно повинно вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження дипломатичних переговорів, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу Псакі зазначила, що у разі, якщо в Кремлі вирішать вторгнутися в Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце у 2014 році".

Якщо в Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, "ми дуже відкриті до цього і сподіваємося, що вони так і зроблять", зазначила прессекретарка Білого дому.

"Це залежить від президента Путіна і Росії, щоб визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони ухвалять", - сказала офіційна представниця адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

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Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може здійснити військове вторгнення на територію України унаслідок спроби перевороту в країні. За його словами, росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були у 2014 році. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції.

Перемовини Заходу та РФ щодо безпеки

Захід та РФ з 10 по 13 січня провели низку перемовин щодо безпеки у Європі. Дискусії пройшли на тлі продовження концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Представниця США на перемовинах з Росією Венді Шерман сказала, що поступок Москві щодо НАТО і України з боку Вашингтона не буде. Росіяни не отримають гарантії щодо нерозширення Альянсу на схід і невступу України до військово-політичого блоку Заходу.

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