Прямі перемовини Зеленського, Байдена та Путіна: в Офісі президента оголосили про ініціативу України

Зеленський запропонував Байдену провести тристоронні перемовини з Путіним / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Білого дому Джо Байдену провести перемовини у вигляді онлайн-саміту за участю російського глави держави Володимира Путіна. Про це заявив керівник Офісу українського гаранта Андрій Єрмак.

Під час розмови з американським дипломатом Джоном Гербстом він розповів про те, що Зеленський не виключає реалізації перемовного процесу у форматі відеоконференції.

читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнями"Зеленський запропонував Байдену - і ми вважаємо, що це може мати сенс, - організувати тристоронню зустріч, можливо, в режимі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським та президентом Путіним", - сказав Єрмак.

Крім того, він додав, що Київ очікує на реакцію Москви, у той час, коли у Вашингтоні позитивно відреагували на ініціативу.

Також Єрмак підкреслив, що США зацікавлені в підключенні до перемовин щодо Донбасу, проте будуть вести діалог на рівні Вашингтон-Москва.

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Загроза військового вторгнення РФ в Україну

На тлі підвищення концентрації військ Росії біля кордонів України та звинувачень Москви в погрозах НАТО російським кордонам в період з 10 по 13 січня відбулися перемовини Заходу та РФ.

Заступник держсекретаря США, представниця Вашингтона на перемовинах з Москвою Венді Шерман заявила, що Штати не підуть на поступки Росії щодо низки стратегічно важливих питань. Йдеться про гарантії нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Вона попередила російську державу про серйозні санкції у разі військового вторгнення на територію України.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва не планує нападати на Київ. Однак, згідно з позицією РФ, США повинні гарантувати Росії, що Україна та Грузія нібито ніколи не приєднаються до Північноатлантичного альянсу.

Перемовини НАТО та Росії відбулися 12 січня. Генеральний секретар військово-політичного блоку Заходу Єнс Столтенберг сказав, що організація не готова до компромісів щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. При цьому у Росії немає права вето на вступ Києва до НАТО, це питання вирішуватиметься українською державою і країнами-учасницями Альянсу.

При цьому Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва запустить новий військовий сценарій проти Києва, НАТО посилить свою присутність на східному фланзі Європи.