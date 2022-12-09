"Скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard": Подоляк заінтригував заявою про нове озброєння

Він наголосив, що отримання такого озброєння є об'єктивним розвитком цієї війни.

Подоляк заявив, що Украъна найближчим часом може отримати нове озброєння/ Офіс президента України, Defense.gov John Hamilton

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наша держава уже скоро отримає комплекси протиракетної оборони, сучасну західну бронетехніку та ракетні установки.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу". Проте радник голови ОП не пояснив, на чому ґрунтується його заява.

"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і решту. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", – заявив Подоляк.

Щодо термінів, які він має на увазі, радник голови ОП не уточнив.

Подоляк також зазначає, що Україна може отримати ракети певної дальності зі снарядами певних калібрів у потрібному для нас обсязі у терміни "два тижні, місяць, два місяці".

Раніше Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом у Росії може збільшитись кількість вибухів на військових об'єктах. Він наголосив, що вибухи будуть не лише на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на складах, а також у військових частинах.

Також раніше радник голови ОП заявив, що Україна не збирається йти на жодні компроміси з країною-агресоркою Росією щодо замороження бойових дій. Він наголосив, що фінал війни може бути лише один – це повна поразка РФ на території нашої країни.

Читайте також: