Глава МЗС ФРН Лінднер підкреслив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно – надаючи всю можливу допомогу.

У Німеччини немає систем Patriot, які вона могла б передати Україні - МЗС ФРН / колаж фото УНІАН і Us Army

У німецькій армії відсутні системи протиповітряної оборони моделі Patriot і тому, відповідно, вона не може їх передати Україні. З такою заявою міністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер в інтерв'ю Голосу Америки.

"Якщо бути зовсім відвертим, у нас немає в наявності систем Patriot, які Німеччина могла б відправити в Україну", – сказав керівник німецької дипломатії.

Крім того, Тобіас Лінднер особливо зазначив, що системи ППО Patriot, які ФРН раніше переправила до Польщі, були всього лише частиною колективної оборони НАТО, а не власністю офіційного Берліна.

Німецький дипломат також підкреслив, що ФРН буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – надаючи при цьому як гуманітарну, так і військову допомогу.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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