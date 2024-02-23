У Бельгії зробили заяву про терміни передачі F-16 Україні

Бельгія, яка в 2024 році головує в Європейському Союзі, зробить все для того, щоб підтримати Україну на шляху до перемоги, сказав Олександр де Кроо.

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Бельгія поставить Україні F-16 у 2025 році / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бельгія зможе надати Україні Західні винищувачі F-16 до 2025 року. Брюссель в рамках головування в ЄС зробить все, щоб наблизити Київ до перемоги у війні з агресором Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Александер де Кроо.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, він озвучив терміни надання Києву винищувачів західного зразка під час спільної заяви з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Бельгія є частиною коаліції F-16 - ми надаємо можливості для навчання (українських військових - ред.) тепер. І ми зможемо надати Україні F-16 до 2025 року", - сказав Де Кроо. відео дня

Також Александер де Кроо підкреслив, що в рамках головування в ЄС Бельгія "зробить все можливе, щоб ще більше підтримати Україну на шляху до перемоги".

Україна отримає F-16

Представник Міноборони Іларіон Павлюк раніше заявив, що Україні відомі терміни отримання F-16. За його словами, Київ не буде відкрито говорити про дату, щоб інформація не була відома ворогові.

Літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Держава веде роботу над адаптацією інфраструктури, щоб обслуговувати такі літаки.

Україна зможе використовувати F-16 по території Росії, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У Києва є таке право згідно з міжнародним законодавством.

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