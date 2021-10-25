У Туреччині українська спортсменка впала в море, зірвавшись з парашутом

Українка постраждала на змаганнях у Туреччині / Haberler

У неділю, 24 жовтня, під час фестивалю повітряних ігор у Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася в море громадянка України.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, українська спортсменка була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована, передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що консульство України в Анталії терміново зв'язалося з організаторами фестивалю і лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

"Стан її здоров'я задовільний, загрози життю немає. Українські консули стежать за реабілітацією постраждалої Українки", - додав Ніколенко.

Зазначимо, що за даними турецького видання Haberler, українська спортсменка втратила контроль над польотом і впала в море. Падіння було досить тривалим - спочатку вона здійснювала політ на 1700-метровій висоті. Відзначається, що з парашутом українка стрибнула з гори Бабадаг.

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У мережі опублікували відео НП. Один парашутист влетів у другого екстремала, парашут якого тільки розкрився, після чого їх почало кружляти в повітрі, а потім вони впали у воду.

Відразу ж після падіння за учасниками фестивалю вирушили рятувальники, які витягли їх на сушу і надали необхідну допомогу.

Що відомо про постраждалу українку

НП сталася з українкою Марією Процлюк. 28-річна жінка була учасницею фестивалю з парашутизму.

Після жорсткого приземлення у громадянки України запав язик, проте рятувальники швидко привели дівчину до тями.

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Нагадаємо, в Києві під час негоди вітер забрав парашутиста. Його катер перекинувся у воді. За долею чоловіка пильно стежили багато небайдужих городян. На щастя, його вдалося врятувати.

Також раніше повідомлялося, туристка з України врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в турецькому Шарм-ель-Шейху. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався і її понесло в море.