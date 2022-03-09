УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Парашути не розкриваються при катапультуванні: РФ "утилізує" збитих в Україні пілотів

9 березня 2022, 21:04

За два дні ЗСУ знищили вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об'єднаних сил і в Київській області.

false
/ Facebook/GeneralStaff.ua

У вівторок і середу, 8-9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об'єднаних сил та в Київській області.

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 і Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25, два вертольоти російських окупантів також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети. Штурмовики і бомбардувальники Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Таким чином, як зазначило Командування Повітряних сил ЗСУ, за оперативними підрахунками, маємо наступні втрати ворожої авіатехніки: літаки - 56 і вертольоти 82 одиниці.

Що відомо про збитих льотчиків РФ в Україні

Як підкреслили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Зазначається, що нещодавно українською системою ППО був збитий російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Реклама

"Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут. Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може стати його умисне неправильне складання перед вильотом", - додали в українській розвідці.

false

читайте такожУ Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"

Міністерство оборони Великобританії дало оцінку протиповітряній обороні України за 14 днів війни.

"Українські засоби ППО, мабуть, домоглися значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що, ймовірно, завадило їм домогтися будь-якого ступеня контролю над повітрям", - йдеться в повідомленні.

viber
війна Росії та України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чому Росія пішла на переговори з Україною на другий день війни: Арестович назвав три причиниЧому Росія пішла на переговори з Україною на другий день війни: Арестович назвав три причини Путін захоче перетворити на попіл: астролог назвав підсумок війни Росії проти УкраїниПутін захоче перетворити на попіл: астролог назвав підсумок війни Росії проти України Янукович-втікач звернувся до Зеленського - пропонує здаватисяЯнукович-втікач звернувся до Зеленського - пропонує здаватися "Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили Маріуполь"Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили Маріуполь Україна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причинуУкраїна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причину

Останні новини

05:29

"Право на самооборону" : у РФ заявили, що суд ООН "не має юрисдикції" розглядати позов про геноцид

05:18

Росія може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї в Україні - The Guardian

04:36

Коли закінчиться війна в Україні: у Bellingcat назвали терміни

03:45

РФ варварськи бомбить житлові квартали Сумщини: що відомоВідео

03:02

Потужна підтримка під час війни: МВФ затвердив $1,4 млрд допомоги УкраїніВідео

Реклама
02:45

США терміново перекинули комплекси Patriot у Польщу до кордонів УкраїниВідео

02:08

Масові розстріли та мінування тіл: очевидці розповіли про звірства РФ під КиєвомВідео

01:58

Британія готова розтрощити РФ новими санкціями і притягнути до відповідальності за атаку на лікарнюВідео

01:32

"Путін повинен припинити це зараз": у США різко засудили авіаудар по МаріуполюВідео

01:25

В ОП назвали напрямки потужних ударів ЗСУ: двоє комполків РФ - "двохсоті"Відео

01:18

Окупанти готували удар по Броварах: ворога припинили і знищилиВідео

00:57

ФСБ "зливає" українським військовим інформацію про кадирівців - АрестовичВідео

00:53

Місто Ізюм майже повністю знищене

00:48

Стугна і Корсар - у роботі: під Києвом знищили шість танків і БМП ворогаВідео

00:47

"Пауза стала вбивчою": Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості і зажадав закрити небоВідео

00:35

"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в УкраїніВідео

00:24

10 березня запрацює шість гуманітарних коридорів - Зеленський

00:20

Потужні вибухи прямо серед будинків: рашисти знову накрили Харків вогнемВідео

00:14

Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з Градів і УраганівВідео

09 березня, середа
23:50

Франція виділяє допомогу Україні та сусіднім країнам

Реклама
23:45

"Що це за країна така": Зеленський жорстко засудив Росію за бомбардування лікарні в МаріуполіВідео

23:29

ППО замість польських МіГ-29: у Пентагоні розкрили план допомоги УкраїніВідео

23:18

До України прибули латвійські лікарі-професіоналиВідео

23:04

"Не впоралися із захопленням України": у Росії звільняють генералівВідео

22:59

Наказ - розстрілювати мирних громадян: зізнання полоненого окупанта РФ, що шокуютьВідео

22:51

Під Черніговом окупанти обстріляли людей, є загинули та пораненіВідео

22:46

Кулеба прибув до Анталії на зустріч з Лавровим: всі подробиціВідео

22:41

Українці через Дію отримають компенсацію за зруйновані будинки: названо терміниВідео

22:26

Офіційно: всім українцям дозволили вбивати російських окупантів, відповідальності не будеВідео

22:24

"Тату, нам треба забиратися з України?": Зеленський розповів, чому не поїхав і як реагує сім'яВідео

22:20

Росія своїми фейками готує основу для застосування хімзброї - The Guardian

22:15

TikTok заблокував звернення Путіна: Кремль у гніві

21:59

ЗСУ вибили окупантів з Дергачів: ворог отримав по зубах на Харківщині

21:46

У Чехії різко висловилися про ворожий артобстріл Маріуполя

21:35

Війська РФ вдарили по Житомиру: частина міста може залишитися без теплаВідео

21:35

"Явна ескалація": у США пояснили відмову від безпольотної зони над УкраїноюВідео

21:32

У Бердянську окупанти обіцяють жителям російські паспорти і списання боргівВідео

21:13

Прощавай, Росія: Jack Daniel's йде з країни-агресора

21:11

У Росії інфляція прискорюється шаленими темпамиВідео

21:04

Парашути не розкриваються при катапультуванні: РФ "утилізує" збитих в Україні пілотівВідео

Реклама
21:00

Генерали окупантів змінюють тактику: Данілов розповів про сумну ситуацію військ РФВідео

20:51

Зеленський назвав умову закінчення війни в УкраїніВідео

20:34

Данілов: перемога буде за нами - це прогноз розвідки США

20:23

ЧАЕС залишилася без електрики: скільки протримаєтьсяВідео

20:21

Контрудар ЗСУ: сили окупантів розбили під Києвом, ворог зазнає втратВідео

20:12

Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова

20:04

Луганські копи перейшли на бік Росії під час воєнного стануВідео

19:57

Полонені російські військові вирішили залишитися в Україні: в РФ вони вже вважаються мертвимиВідео

19:30

Війна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботуПогляд

19:29

Мінкульт збирає свідчення злочинів РФ проти культурної спадщини

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти