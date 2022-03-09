Парашути не розкриваються при катапультуванні: РФ "утилізує" збитих в Україні пілотів

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У вівторок і середу, 8-9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об'єднаних сил та в Київській області.

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 і Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25, два вертольоти російських окупантів також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети. Штурмовики і бомбардувальники Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Таким чином, як зазначило Командування Повітряних сил ЗСУ, за оперативними підрахунками, маємо наступні втрати ворожої авіатехніки: літаки - 56 і вертольоти 82 одиниці.

Що відомо про збитих льотчиків РФ в Україні

Як підкреслили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Зазначається, що нещодавно українською системою ППО був збитий російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

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"Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут. Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може стати його умисне неправильне складання перед вильотом", - додали в українській розвідці.

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Міністерство оборони Великобританії дало оцінку протиповітряній обороні України за 14 днів війни.

"Українські засоби ППО, мабуть, домоглися значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що, ймовірно, завадило їм домогтися будь-якого ступеня контролю над повітрям", - йдеться в повідомленні.