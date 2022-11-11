"В американському істеблішменті є консенсус": експерт назвав умову прямого втручання США у війну

Експерт назвав умову прямого втручання США у війну/ Колаж Reuters, УНІАН, Телеграм-канал Залужного

Україні не варто чекати прямого втручання США у війну, але все може змінитися якщо Росія нападе на країну НАТО.

Під час чату на Главреді експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса зазначив, що в американському істеблішменті є консенсус з цього приводу: як демократи, так і республіканці неодноразово заявляли, що відправляти свої війська в Україну вони не мають наміру і не будуть.

"Я думаю, що їх пряме залучення у війну можливо хіба що в ситуації, якщо Росія нападе на країну НАТО, тобто Польщу або країни Балтії, або якщо війна прийме такі масштаби, що стане загрожувати безпеці європейського континенту і американців, наприклад, якщо будуть ядерні удари або застосування зброї масового ураження, що завдасть шкоди союзникам (європейським країнам або американським громадянам)", - зазначив експерт.

За його словами, тільки в такому екстремальному варіанті США можуть подумати.

"Але і те, ми не знаємо, в якій формі, як вони будуть реагувати. Поки війна локалізована на території України, вони не будуть відправляти війська. І про це і Байден, і його опоненти чітко заявляють", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні від західних країн

Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE. Про це заявили в американському Міноборони.

Уряд Німеччини повідомив про передачу нової партії військової допомоги Україні. Серед відправленої техніки – бронемашини Dingo і ракети для системи ППО Iris-T.

Тим часом уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони SAMP / t І Aspide.

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