ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу Україні

США найближчим часом передадуть Україні 2 системи ППО NASAMS / Колаж УНІАН , kongsberg.com

Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE. Про це заявили в американському Міноборони.

Як повідомили в Пентагоні, Україна отримає 8 систем ППО NASAMS. Перші дві системи нададуть найближчим часом. Ще 6 відправлять пізніше.

Крім того, американці також зобов'язалися поставити систему VAMPIRE та інші засоби для боротьби з ударними дронами.

"США передадуть вісім NASAMS і відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також зобов'язалися надати засоби протидії безпілотникам, включаючи систему VAMPIRE", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Україні також дадуть системи ППО та інші держави.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. вони були дуже добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також переда ла боєприпаси для NASAMS", - підкреслили в Міноборони США.

Постачання ППО NASAMS Україні

У вересні спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що Україна очікує від США на отримання двох батарей ЗРК Nasams. В одній батареї можуть бути до 16 пускових установок. У кожній з них по 6 ракет.

Представник Білого дому Джон Кірбі в жовтні говорив, що Штати мають намір значно прискорити постачання ППО NASAMS Україні. За його словами, системи протиповітряної оборони постачатимуться настільки швидко, наскільки це можливо.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що компанія Raytheon Technologies передала США дві системи ППО NASAMS, призначені для України.

У компанії повідомили, що ППО будуть розгорнуті на території української держави в найближчі декілька тижнів.

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