Нова партія вже на підході: Німеччина передала Україні ракети до IRIS-T і бронемашини Dingo

Уряд Німеччини не розкриває деякі деталі наданого озброєння / Reuters, defenceredefined.com.cy

Уряд Німеччини повідомив про передачу нової партії військової допомоги Україні. Серед відправленої техніки – бронемашини Dingo та ракети для системи ППО Iris-T.

Як повідомляє сайт федерального уряду Німеччини, частина допомоги надається з підприємств, частина – із запасів Бундесверу. Цього разу надано 30 бронеавтомобілів Dingo, а також ракети для ЗРК Iris-T. Також ФРН передала українській армії засоби для захисту від ворожих безпілотників та їхнього пошуку.

Повний список допомоги виглядає так: 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети для Іris-T, 18 систем захисту від дронів і створення перешкод, 18 розвідувальних дронів, 5 важких тягачів M1070 Oshkosh, 3 навантажувачі.

Водночас уряд Німеччини не розкриває деякі деталі наданого озброєння. Так, залишається невідомо, яку кількість ракет до Iris-T отримає Україна. Також немає інформації щодо характеристики систем протидії безпілотникам.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Україна вже отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

Окрім того, влада Німеччини оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ 100 танків з Греції та Словаччини.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.

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