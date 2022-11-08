Небо буде захищене: Італія передасть Україні системи ППО SAMP-T та Aspide - Reuters

Поки невідомо, скільки одиниць такого озброєння Італія може передати Україні / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони SAMP/T та Aspide.

Як пише Reuters, представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Видання додає, що поки невідомо, скільки одиниць такого озброєння Італія може передати нашій державі. Представник уряду також не назвав строків поставки цих комплексів.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозеттов у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіном, яка відбулася в понеділок, 7 листопада, пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Що відомо про системи SAMP-T

Комплекс SAMP-T призначений для протиповітряного захисту важливих інфраструктурних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, починаючи від тактичних ракет, всіх типів літаків і закінчуючи різними безпілотними літальними апаратами.

Як засіб ураження у складі ЗРК SAMP-T використовується двоступінчаста ракета Aster-30. Кожна батарея може здійснювати одночасне наведення ракет на 16 різних цілей.

Що відомо про системи Aspide

ЗРК Aspide – італійський клас керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До складу входять зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря-повітря". Конструкція ракети базується на американській Rim-7e Sea Sparrow.

Залежно від модифікації, ці ракети можуть збивати повітряні цілі на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 8 000 метрів.

Найчастіше системи Aspide використовують для захисту стратегічних об'єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми та морські порти.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

Більше новин про військову допомогу Україні: