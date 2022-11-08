США та Росія планують відновити переговори щодо ядерної зброї - Bloomberg

Ймовірним місцем зустрічі обох сторін може бути Каїр / ua.depositphotos.com, Reuters

Найближчими тижнями США та Росія зустрінуться, аби обговорити відновлення інспекцій об’єктів ядерної зброї відповідно до Нового договору про стратегічні наступальні озброєння. Ці переговори були призупинені після російського вторгнення в Україну.

Як пише Bloomberg, представник Державного департаменту підтвердив, що зустріч Двосторонньої консультативної комісії готується, але відмовився сказати, коли і де вона відбудеться. Відомо лише те, що відбудеться вона не в Женеві, як зазвичай, адже Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Двоє співрозмовників видання у Москві заявили, що ймовірним місцем зустрічі може бути єгипетський Каїр.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр також підтвердила, що США мали контакти на високому рівні з Росією, але відмовилася коментувати повідомлення про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно провів таємні переговори з помічниками президента Володимира Путіна, намагаючись уникнути ядерної ескалації.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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