Херсон буде звільнений: США хочуть забезпечити ЗСУ всім тим, що необхідно прямо зараз - Пентагон

Пентагон хоче допомогти Україні звільнити Херсон / Колаж фото Reuters, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові роблять все можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсон та інші окуповані Росією території. США обіцяють допомогти в цьому і надати необхідну зброю для ЗСУ. Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що американська допомога може посприяти тому, що українські захисники почнуть перемагати "прямо зараз". І це незважаючи на те, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції, споруджуючи фортифікації.

"Так, ми знаємо про те, що росіяни посилюють оборону. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити ЗСУ тим, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоб домогтися успіху", – сказав Патрік Райдер.

Ситуація в Херсоні

5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожні шафи, коробки і багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

Також варто зазначити, що нещодавно головний колаборант Херсона Кирило Стремоусов анонсував "розв'язку подій" у місті. Це може статися найближчими днями. Причому він сам визнає, що для окупантів ситуація складеться не так просто.

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