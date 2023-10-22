Успіх Києва та Єрусалиму життєво важливий для США - Байден

Президент США Джо Байден пояснив громадянам своєї країни – чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль. Про це він написав на своїй сторінці у сервісі мікроблогів X (колишній Twitter) .
За його словами, війни в Україні та Ізраїлі можуть здатися дуже далекими, а тому люди ставлять питання, чому це важливо для жителів США.
Він зазначив, що успіх Києва та Єрусалиму "життєво важливий для національної безпеки" США.
"Історія навчила нас – коли терористи та диктатори не платять за це, вони викликають більше смертей та руйнувань", - написав Байден.
Допомога США Україні та Ізраїлю
США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю , днями заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Чиновник говорив, що американський президент має намір провести інтенсивні консультації з Конгресом для вирішення питання щодо надання допомоги союзникам.
Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю , повідомляло американське агентство Bloomberg. За даними журналістів, Білий дім вирішив оформити допомогу для двох країн одним пакетом, щоб домогтися її схвалення з боку "республіканців".
Байден звернувся до Ізраїлю та України 19 жовтня. У своєму зверненні до американського народу він сказав, що треба допомогти Єрусалиму для боротьби з ХАМАС, а Україні – для відображення військової агресії Москви. Також він анонсував відправлення термінового запиту до Конгресу з цього питання 20 жовтня.
Інші новини:
- ППО та снаряди: Зеленський анонсував "хороші новини" у допомозі ЗСУ
- Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн. доларів: що туди увійде
- 200 мільйонів для України: що входить до нового пакета допомоги від США