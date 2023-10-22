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Успіх Києва та Єрусалиму життєво важливий для США - Байден

Дмитро Відоменко
22 жовтня 2023, 07:49 оновлено 22 жовтня, 07:49
Президент США Джо Байден пояснив американським громадянам, чому Америці конче необхідно підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль.
Капітолій, Джо Байден
Президент Байден пояснив американцям, чому важливо підтримувати Україну та Ізраїль / Колаж: Головред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Президент США Джо Байден пояснив громадянам своєї країни – чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль. Про це він написав на своїй сторінці у сервісі мікроблогів X (колишній Twitter) .

За його словами, війни в Україні та Ізраїлі можуть здатися дуже далекими, а тому люди ставлять питання, чому це важливо для жителів США.

Він зазначив, що успіх Києва та Єрусалиму "життєво важливий для національної безпеки" США.

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"Історія навчила нас – коли терористи та диктатори не платять за це, вони викликають більше смертей та руйнувань", - написав Байден.

Допомога США Україні та Ізраїлю

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю , днями заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Чиновник говорив, що американський президент має намір провести інтенсивні консультації з Конгресом для вирішення питання щодо надання допомоги союзникам.

Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю , повідомляло американське агентство Bloomberg. За даними журналістів, Білий дім вирішив оформити допомогу для двох країн одним пакетом, щоб домогтися її схвалення з боку "республіканців".

Байден звернувся до Ізраїлю та України 19 жовтня. У своєму зверненні до американського народу він сказав, що треба допомогти Єрусалиму для боротьби з ХАМАС, а Україні – для відображення військової агресії Москви. Також він анонсував відправлення термінового запиту до Конгресу з цього питання 20 жовтня.

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