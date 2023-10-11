Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

Глава Міноборони Британії планує оголосити про надання пакету допомоги під час засідання у форматі Рамштайн.

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Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

Про надання допомоги оголосить міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 11 жовтня, під час засідання у форматі Рамштайн. Про це повідомляє уряд Британії.

Крім цього, британська сторона оголосить про підписання контрактів на постачання нашій державі систем протиповітряної оборони.

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"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Велика Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, укладаючи нові контракти на постачання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварських бомбардувань Путіна, а також нового обладнання на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів", – заявив Шаппс.

Британський міністр оборони додав, що потрібно дати українським солдатам те, що їм потрібно, "щоб прорватися через смертельні мінні поля Росії".

В анонсованому пакеті військової допомоги від Великої Британії буде обладнання, яке допоможе ЗСУ:

розмінувати мінні поля,

обслуговувати транспортні засоби,

зміцнювати оборонні конструкції для захисту критично важливої національної інфраструктури.

Допомога буде надаватися за рахунок коштів Міжнародного фонду України (IFU). Про її надання спільно оголосять очільник британської Міноборони і його колеги із країн-партнерів IFU на засіданні у форматі Рамштайн у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів. Очікується, що у новий пакет допомоги увійдуть:

ракети AIM-9,

боєприпаси до HIMARS,

обладнання для боротьби з дронами,

снаряди калібру 155 та 105 мм,

високоточні авіаційні боєприпаси,

ракети TOW,

AT4s,

боєприпаси для стрілецької зброї та інше.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ. Після поїздки до Румунії він натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України. Зокрема, йдеться про постачання снарядів і посилення нашої ППО.

Нагадаємо, радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. За його словами, у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль – у боротьбі з ХАМАС.

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