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Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю - Bloomberg

Анна Ярославська
18 жовтня 2023, 08:41 оновлено 18 жовтня, 08:44
Деталі пакету військової допомоги все ще опрацьовуються. Його сума покриє весь фінансовий рік.
Капітолій, Джо Байден
Джо Байден хоче попросити у Конгресу додаткове фінансування для України та Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Президент США Джо Байден планує запросити у Конгресу додаткове фінансування для України та Ізраїлю. Йдеться про пакет допомоги на суму в близько 100 мільярдів доларів. Крім того, цей пакет буде розрахований на фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань. Про це 17 жовтня повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними журналістів, група законодавців запропонувала адміністрації Байдена розробити спільний пакет для двох країн для того, щоб отримати голоси республіканців.

Зазначається, що допомога Ізраїлю користується широкою підтримкою обох партій у Конгресі США. При цьому допомога Україні для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії "насилу заслужила прихильність республіканців у Палаті представників".

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"Група законодавців, які підтримують додаткову допомогу Києву, на початку цього місяця запропонувала адміністрації розробити спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні в надії подолати опозицію республіканців", – зазначає видання.

Деталі пакету військової допомоги все ще опрацьовуються. Його сума покриє весь фінансовий рік. Попередній запит адміністрації Байдена, який включав допомогу Україні в розмірі $ 24 млрд, охоплював лише тримісячний період.

У Bloomberg зазначають, що будь-який запит Білого дому повинен дочекатися, поки законодавці Палати представників оберуть нового спікера після відсторонення Кевіна Маккарті з посади.

"Сам масштаб і вимоги пакету, найімовірніше, викличуть опір в Палаті представників, де розбіжності Республіканської партії з приводу скорочення витрат й іноземної допомоги зіграли свою роль в боротьбі спікерів. Конгресмен Джим Джордан, провідний кандидат на пост наступного спікера, скептично ставиться до нової допомоги Україні, а консерватори в Палаті представників вимагають, щоб пакет допомоги Ізраїлю не був прив'язаний до подальшої допомоги Києву", – пише видання.

Військова допомога Україні

Днями радник адміністрації США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. За його словами, новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України буде "значно перевищувати $2 млрд". Президент США Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори з Конгресом США. Салліван пояснив, що мета політичних консультацій - розблокування нового пакету військової допомоги.

Міністр фінансів США Джаннет Йеллен повідомила, що військова підтримка України - пріоритет для США та Європи. Штати не дозволять, щоб Київ програв війну з економічних причин. Україна показала свою здатність досягати успіху на полі бою, а Білий дім докладе зусиль для забезпечення безперебійної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідери цивілізованого світу знають, до чого готується Росія. Сили оборони України готові потужно відповісти на будь-які дії ворожих військ. Київ очікує отримання нових ППО, артилерії, безпілотників та бронетехніки.

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